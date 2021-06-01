Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0340940,08MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034094
|0,08
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024177
|0,07
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026360
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,025390
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027847
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064904
|0,42
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,146470
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,189693
|0,30
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,167476
|0,30
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,088142
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021036
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,089709
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016993
|0,14
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,026593
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107541
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032578
|0,21
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023950
|0,17
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,030063
|0,17
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029237
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029150
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075901
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,076992
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,074964
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,075951
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024953
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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