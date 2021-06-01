Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0340940,08MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0340940,08
MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF0,0241770,07
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0263600,06
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0253900,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0278470,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0649040,42
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1464700,31
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1896930,30
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1674760,30
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0881420,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0210360,23
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,0897090,18
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,0169930,14
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF0,0265930,13
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1075410,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,0325780,21
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0239500,17
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0300630,17
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0292370,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0291500,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0759010,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0769920,06
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0749640,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0759510,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0249530,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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