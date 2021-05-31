BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,044951-0,17ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020403-0,16Anadolu...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044951
|-0,17
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020403
|-0,16
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,076786
|-0,13
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041622
|-0,12
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,077414
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064630
|-0,72
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069880
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,120521
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017511
|-0,53
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017677
|-0,50
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018363
|-0,36
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019936
|-0,30
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,019233
|-0,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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