Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "VEM Pera 2 Değişken Grup EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "VEM Pera 2 Değişken Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0645070,84
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0160050,55
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0225880,36
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0352860,35
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0212890,21
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104970,19
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0488300,19
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,0263970,14
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0105870,13
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,0963350,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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