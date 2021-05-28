Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "VEM Pera 2 Değişken Grup EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "VEM Pera 2 Değişken Grup EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,064507 0,84 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016005 0,55 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022588 0,36 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035286 0,35 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021289 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010497 0,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,048830 0,19 Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,026397 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010587 0,13 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,096335 0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara