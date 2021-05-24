BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0207730,18Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0607700,17AvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020773 0,18 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,060770 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025498 0,16 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030886 0,15 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,025291 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019572 0,24 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023615 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010434 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010535 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010559 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,063145 0,46 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029049 0,28 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,124197 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052387 0,19 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,036230 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032627 0,52 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,114193 0,51 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,148245 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,204613 0,49 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,130115 0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072227 0,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050815 0,24 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021400 0,19 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,030056 0,18 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019026 0,18 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,058160 0,33 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,055868 0,32 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054579 0,31 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016552 0,31 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032833 0,31 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030179 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,071403 0,17 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,027303 0,17 VEM Para Piyasası EYF 0,072034 0,16 HEM Para Piyasası EYF 0,026279 0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara