BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0207730,18Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0607700,17AvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0207730,18
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0607700,17
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0254980,16
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,0308860,15
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0252910,14
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0195720,24
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0236150,18
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104340,14
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0105350,13
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0105590,13
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0631450,46
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0290490,28
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1241970,21
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0523870,19
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0362300,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0326270,52
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1141930,51
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1482450,50
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2046130,49
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1301150,49
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0722270,25
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0508150,24
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0214000,19
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0300560,18
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0190260,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0581600,33
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0558680,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0545790,31
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0165520,31
NN Hay. Em. Altın EYF0,0328330,31
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0301790,17
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0714030,17
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0273030,17
VEM Para Piyasası EYF0,0720340,16
HEM Para Piyasası EYF0,0262790,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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