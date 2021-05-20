En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,22 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,063120
|1,48
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,071540
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067107
|1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,089896
|1,07
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,105711
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,104921
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,090773
|0,97
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,141177
|0,89
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026998
|0,87
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,105582
|0,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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