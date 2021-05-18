Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0582840,95Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,058284
|0,95
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,060465
|0,80
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103144
|0,79
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044947
|0,79
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,151033
|0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019495
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010417
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023505
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010515
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010534
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070681
|1,67
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,123216
|1,06
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,062200
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066317
|0,81
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036380
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020824
|1,99
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,129554
|1,08
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,074062
|0,88
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025255
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,078026
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051059
|0,62
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072560
|0,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029280
|0,56
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031899
|0,53
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033013
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052099
|1,61
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032363
|1,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053793
|1,60
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,050866
|1,59
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017335
|1,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033320
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,068785
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030084
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075353
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,079892
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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