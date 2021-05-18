Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0582840,95Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0582840,95
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0604650,80
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1031440,79
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0449470,79
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1510330,78
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0194950,53
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104170,50
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0235050,48
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0105150,31
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0105340,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0706811,67
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1232161,06
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0622000,83
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0663170,81
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0363800,81
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0208241,99
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1295541,08
VEM Dinamik Değişken EYF0,0740620,88
HEM Dinamik Değişken EYF0,0252550,87
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,0780260,83
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0510590,62
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0725600,57
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0292800,56
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0318990,53
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0330130,45
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0520991,61
NN Hay. Em. Altın EYF0,0323631,60
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0537931,60
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0508661,59
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0173351,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0333200,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0687850,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0300840,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0753530,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0798920,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
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