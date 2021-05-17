En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,50 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" ve yüzde 0,43 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,085282 0,50 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,112651 0,46 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015734 0,43 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036382 0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,201511 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,146503 0,41 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029116 0,32 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,041195 0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,025413 0,25 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022506 0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara