En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,14 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,43 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 1,14 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052483 -1,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,145903 -1,15 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,112139 -1,14 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,200672 -1,12 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,061615 -1,04 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040994 -1,01 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032006 -1,01 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028510 -1,00 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,028881 -0,99 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036167 -0,99 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Asgari ücretli çalışana, kimlik bilgileriyle babasının adına kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek