BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1055240,48Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1018970,45AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105524
|0,48
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,101897
|0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,110998
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,059907
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,118434
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023425
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019508
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,103462
|1,79
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,140201
|1,77
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,084428
|1,77
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041942
|1,53
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,176115
|1,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,041298
|1,33
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,017151
|1,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,088905
|1,09
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028954
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027808
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,051152
|1,63
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072698
|1,56
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,041414
|1,14
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028797
|1,13
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040649
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016998
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051876
|0,71
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053973
|0,70
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031701
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052689
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,075371
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,076957
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,075189
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,028959
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,071572
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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