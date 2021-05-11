BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1055240,48Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1018970,45AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1055240,48
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1018970,45
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1109980,30
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0599070,29
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1184340,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0234250,24
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0195080,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,1034621,79
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1402011,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0844281,77
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0419421,53
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1761151,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0412981,33
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0171511,31
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0889051,09
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0289540,98
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0278080,94
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0511521,63
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0726981,56
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0414141,14
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0287971,13
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0406490,57
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0169980,79
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0518760,71
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0539730,70
NN Hay. Em. Altın EYF0,0317010,69
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0526890,69
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0753710,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0769570,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0751890,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0289590,05
VEM Para Piyasası EYF0,0715720,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek
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