BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1055240,48Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1018970,45AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105524 0,48 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,101897 0,45 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,110998 0,30 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,059907 0,29 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,118434 0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023425 0,24 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019508 0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,103462 1,79 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,140201 1,77 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,084428 1,77 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,041942 1,53 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,176115 1,53 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,041298 1,33 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017151 1,31 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,088905 1,09 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028954 0,98 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027808 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051152 1,63 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072698 1,56 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,041414 1,14 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028797 1,13 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040649 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016998 0,79 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051876 0,71 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053973 0,70 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031701 0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052689 0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,075371 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,076957 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,075189 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,028959 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,071572 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek