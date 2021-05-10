En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,70 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,52 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0203601,70
NN Hay. Em. Altın EYF0,0314831,52
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0523291,52
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0506891,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0557891,51
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0168641,50
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0494931,50
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0506121,50
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0158831,48
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0535981,47
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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