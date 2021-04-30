Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1080530,49Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0997120,41Anadolu Hayat Em. İki. K.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,108053
|0,49
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,099712
|0,41
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103391
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,115586
|0,40
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,058294
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010169
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023014
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010343
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019204
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010402
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,099838
|1,27
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,099187
|1,27
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067630
|1,25
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034890
|1,12
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,132846
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020214
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,085360
|1,01
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034799
|1,00
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016447
|0,90
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028140
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049135
|0,91
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039706
|0,86
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027609
|0,86
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069804
|0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028434
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050328
|0,11
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047661
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048741
|0,10
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048775
|0,10
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030288
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,074701
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033038
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,075773
|0,04
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,068214
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024581
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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