Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1080530,49Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0997120,41Anadolu Hayat Em. İki. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,1080530,49
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0997120,41
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1033910,41
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,1155860,40
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0582940,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0101690,41
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0230140,26
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0103430,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0192040,20
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0104020,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0998381,27
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0991871,27
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0676301,25
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0348901,12
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1328461,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0202141,17
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0853601,01
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0347991,00
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0164470,90
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0281400,79
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0491350,91
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0397060,86
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0276090,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0698040,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0284340,46
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0503280,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0476610,10
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0487410,10
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487750,10
NN Hay. Em. Altın EYF0,0302880,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0747010,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0330380,04
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0757730,04
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0682140,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0245810,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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