En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,36 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048725
|-1,36
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030257
|-1,36
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016225
|-1,36
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047612
|-1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048691
|-1,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050275
|-1,35
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053628
|-1,34
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051602
|-1,33
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,015293
|-1,31
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047901
|-1,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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