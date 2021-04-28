En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,14 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,12 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,14 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,12 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052050 -1,63 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031307 -1,14 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103558 -1,12 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,099883 -1,08 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,106422 -0,98 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,058555 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015475 -0,91 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,083693 -0,88 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,051953 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103784 -0,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 477 bin liraya yükseldi