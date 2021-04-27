BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1047350,88Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1009770,88Anadolu Hayat Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104735 0,88 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,100977 0,88 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,096709 0,43 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,079634 0,42 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,059101 0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019280 1,30 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010169 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023058 0,50 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010342 0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010395 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034339 2,44 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058433 2,37 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095668 2,23 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,139018 2,12 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,030442 2,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016166 1,70 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,026582 1,60 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034294 1,49 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,084086 1,44 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027537 1,44 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068827 2,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048403 2,96 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027148 2,28 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039053 2,28 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028271 1,20 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,030872 0,05 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048853 0,01 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049716 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,068132 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,075673 0,04 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,074599 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032996 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024551 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı