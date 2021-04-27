BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1047350,88Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1009770,88Anadolu Hayat Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1047350,88
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1009770,88
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0967090,43
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0796340,42
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0591010,42
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0192801,30
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0101690,60
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0230580,50
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0103420,28
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0103950,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0343392,44
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0584332,37
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0956682,23
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1390182,12
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0304422,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0161661,70
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0265821,60
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0342941,49
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0840861,44
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0275371,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0688272,98
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484032,96
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0271482,28
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0390532,28
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0282711,20
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0308720,05
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0488530,01
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0497160,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0681320,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0756730,04
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0745990,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0329960,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0245510,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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