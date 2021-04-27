Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0688272,98
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484032,96
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0343392,44
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0584332,37
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0271482,28
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0390532,28
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0956682,23
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1390182,12
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0304422,11
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0837482,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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