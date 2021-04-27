Son dakika haber | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,98 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,96 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068827 2,98 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048403 2,96 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034339 2,44 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058433 2,37 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027148 2,28 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039053 2,28 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095668 2,23 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,139018 2,12 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,030442 2,11 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,083748 2,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı