Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1038191,62Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1000941,59Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,103819
|1,62
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,100094
|1,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,058856
|1,46
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,056726
|1,33
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104493
|1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010108
|1,29
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019033
|1,27
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022944
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010313
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010375
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,059159
|3,00
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,051996
|1,98
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,065511
|1,49
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,050236
|1,41
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027707
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019776
|1,97
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,145661
|1,73
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,112221
|1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,200920
|1,66
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,125648
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031427
|1,57
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047011
|1,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,066838
|1,21
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038184
|1,16
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026543
|1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051320
|1,93
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030856
|1,93
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,048605
|1,92
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049709
|1,92
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016568
|1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,068101
|0,19
|VEM Para Piyasası EYF
|0,071100
|0,19
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026949
|0,19
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025938
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,070478
|0,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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