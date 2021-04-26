Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1038191,62Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1000941,59Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1038191,62
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1000941,59
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0588561,46
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0567261,33
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1044931,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0101081,29
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0190331,27
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0229441,04
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0103130,79
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0103750,58
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0591593,00
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0519961,98
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0655111,49
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0502361,41
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0277071,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0197761,97
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1456611,73
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1122211,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2009201,66
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1256481,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0314271,57
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0470111,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0668381,21
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0381841,16
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0265431,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0513201,93
NN Hay. Em. Altın EYF0,0308561,93
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0486051,92
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0497091,92
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0165681,92
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0681010,19
VEM Para Piyasası EYF0,0711000,19
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0269490,19
HEM Para Piyasası EYF0,0259380,19
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0704780,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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