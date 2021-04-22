Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,30 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,29 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,30 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,29 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0509861,90
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0500531,30
VEM Altın Katılım EYF0,0519831,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0302721,25
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487721,25
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0476881,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0162561,25
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0457011,25
ZEM Altın Katılım EYF0,0497731,25
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0503481,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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