Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haber: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 1,30 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,29 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.