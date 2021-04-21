En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,067958 -1,64 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047786 -1,60 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038853 -1,50 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027011 -1,47 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,115299 -1,13 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,033973 -0,92 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,095730 -0,87 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,077966 -0,80 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,129441 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,179637 -0,76 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara