En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,64 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,60 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,50 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,067958-1,64
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,047786-1,60
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038853-1,50
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027011-1,47
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,115299-1,13
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,033973-0,92
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,095730-0,87
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,077966-0,80
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,129441-0,79
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,179637-0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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