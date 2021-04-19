Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika: En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,19 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,83 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,19 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0486922,83
NN Hay. Em. Altın EYF0,0297361,19
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0527711,19
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0494591,19
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0468481,18
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0479111,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0159721,17
VEM Altın Katılım EYF0,0510481,14
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0507641,14
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0471091,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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