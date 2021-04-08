Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,39 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,38 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,39 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,38 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019814-1,45
VEM Hisse Senedi EYF0,101374-0,39
ZEM Hisse Senedi EYF0,026943-0,38
HEM Hisse Senedi EYF0,025927-0,37
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,034360-0,37
VEM Dinamik Değişken EYF0,071697-0,35
HEM Dinamik Değişken EYF0,024464-0,35
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,058004-0,29
ZEM Değişken EYF0,024961-0,28
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,034615-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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