Son dakika haberleri: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,39 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,38 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,45 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,39 ile "VEM Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,38 ile "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019814 -1,45 VEM Hisse Senedi EYF 0,101374 -0,39 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026943 -0,38 HEM Hisse Senedi EYF 0,025927 -0,37 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034360 -0,37 VEM Dinamik Değişken EYF 0,071697 -0,35 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024464 -0,35 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058004 -0,29 ZEM Değişken EYF 0,024961 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034615 -0,25 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara