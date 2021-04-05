En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,94 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,26 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,19 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,94 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0175331,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0173621,19
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0199650,94
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0173040,92
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0180390,89
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0186450,88
Anadolu Hayat Em. Stand. EYF0,0391680,83
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0189220,78
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0196570,77
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1718760,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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