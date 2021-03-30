BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,034661-0,54Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,034661-0,54
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,075886-0,53
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,073350-0,50
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,070579-0,43
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,033314-0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,053520-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,016972-1,37
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,016810-1,34
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,017544-1,22
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,018454-0,85
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,017354-0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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