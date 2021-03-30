BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,034661-0,54Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034661
|-0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,075886
|-0,53
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,073350
|-0,50
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,070579
|-0,43
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,033314
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,053520
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016972
|-1,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,016810
|-1,34
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,017544
|-1,22
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,018454
|-0,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017354
|-0,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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