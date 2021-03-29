BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,062270-0,01Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,062270-0,01
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,076294-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065234-1,64
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,053524-1,32
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,029551-0,88
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,033671-0,83
VEM Hisse Senedi EYF0,098072-0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019321-0,72
HEM Dinamik Değişken EYF0,023752-0,71
VEM Dinamik Değişken EYF0,069587-0,71
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017039-0,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017208-0,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027264-0,16
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039197-0,16
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028988-0,10
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,028295-0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,047024-0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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