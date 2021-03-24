En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 2,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 2,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.