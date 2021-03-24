En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

24.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:33
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 2,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 2,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 2,52 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" ve yüzde 2,15 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0193012,71
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0556542,52
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0332022,15
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0380671,38
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0264781,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0455271,10
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0645361,02
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0304230,83
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0385580,74
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0637990,72
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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