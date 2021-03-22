Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
22.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:47
Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019850
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019664
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081393
|0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078581
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037228
|0,23
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065210
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034238
|0,22
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035071
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052004
|0,21
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,078758
|0,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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