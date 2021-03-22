Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,37 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,36 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF" oldu.