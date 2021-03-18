Son dakika haberi: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,63 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,02 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.