Son dakika haberi: En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberi: En fazla kaybettiren BES fonları

18.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:41
Son dakika haberi: En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,63 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,02 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,63 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,02 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,054846-1,63
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,129792-1,13
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020669-1,02
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,041920-0,91
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032659-0,91
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,029122-0,91
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,104795-0,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,187787-0,87
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050037-0,82
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,068731-0,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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