Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,53 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,52 ile "HEM Hisse Senedi EYF" ve "VEM Hisse Senedi EYF" oldu.