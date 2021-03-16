Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

16.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:45
Son dakika haber | En fazla kaybettiren BES fonları

Son dakika haberleri... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,53 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,52 ile "HEM Hisse Senedi EYF" ve "VEM Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,53 ile "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 0,52 ile "HEM Hisse Senedi EYF" ve "VEM Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,100145-0,53
HEM Hisse Senedi EYF0,027989-0,52
VEM Hisse Senedi EYF0,109365-0,52
ZEM Hisse Senedi EYF0,029058-0,51
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,033023-0,50
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032881-0,49
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,086747-0,49
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,144041-0,48
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,049149-0,46
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,037436-0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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