En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,40 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 1,31 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.