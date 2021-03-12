En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

12.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:35
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,40 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 1,31 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,40 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 1,31 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028509-1,74
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032505-1,40
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,073665-1,31
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,052113-1,27
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,064640-1,26
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,104067-1,10
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092048-1,08
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,134012-1,05
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,186529-1,02
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095525-1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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