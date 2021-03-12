En fazla kaybettiren BES fonları
12.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:35
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,40 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 1,31 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,74 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 1,40 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF" ve yüzde 1,31 ile "Garanti Em. Hay. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028509
|-1,74
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032505
|-1,40
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,073665
|-1,31
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,052113
|-1,27
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,064640
|-1,26
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,104067
|-1,10
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092048
|-1,08
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,134012
|-1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,186529
|-1,02
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095525
|-1,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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