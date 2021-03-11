En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

11.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:48
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,66 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,044315-1,66
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014333-0,60
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,029014-0,55
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,052785-0,50
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096505-0,46
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,093056-0,43
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,054708-0,41
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,065465-0,40
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,090817-0,38
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,052600-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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