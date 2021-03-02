En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

02.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:10
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,80 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 3,12 ile "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve yüzde 2,34 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,80 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 3,12 ile "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve yüzde 2,34 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,046532-3,80
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,050395-3,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,043074-2,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,026715-2,33
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,044074-2,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,044430-2,32
VEM Altın Katılım EYF0,045790-2,32
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,043095-2,32
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,047442-2,29
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,042167-2,28
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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