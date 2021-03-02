En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,80 ile "HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF", yüzde 3,12 ile "ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" ve yüzde 2,34 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.