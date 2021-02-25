En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,45 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,60 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.