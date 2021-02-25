En fazla kaybettiren BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

En fazla kaybettiren BES fonları

25.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:01
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,45 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,60 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 3,45 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,72 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,60 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,058954-3,45
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,055659-2,72
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,122468-2,60
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,104055-2,39
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,103556-2,38
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,096774-2,22
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,031508-2,16
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027344-2,15
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039346-2,14
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,178873-2,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Onur Akay Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Recep Niyaz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ordu İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kaybettiren BES fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 16:19:46. #1.16#
title