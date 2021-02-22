En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,39 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,38 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.