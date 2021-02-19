En fazla kaybettiren BES fonları
19.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:30
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,40 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,16 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,53 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,40 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,16 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052124
|-1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044778
|-1,40
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041834
|-1,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025939
|-1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,041849
|-1,15
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,046076
|-1,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,040962
|-1,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,043127
|-1,15
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044283
|-1,12
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,039218
|-1,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500