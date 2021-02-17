En fazla kaybettiren BES fonları
17.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:38
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,67 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,67 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,085414
|-1,70
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,142053
|-1,67
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032593
|-1,65
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,170122
|-1,63
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,192675
|-1,63
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,089763
|-1,63
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,148641
|-1,63
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108288
|-1,62
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,108863
|-1,62
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041120
|-1,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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