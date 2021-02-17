En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

17.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:38
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,67 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,67 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,085414-1,70
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,142053-1,67
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,032593-1,65
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,170122-1,63
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,192675-1,63
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,089763-1,63
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,148641-1,63
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,108288-1,62
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,108863-1,62
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,041120-1,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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