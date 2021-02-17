En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,67 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.