Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları
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Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları

16.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:50
Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,75 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,75 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013543-1,20
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,043800-0,78
VEM Altın Katılım EYF0,045482-0,75
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,045223-0,75
ZEM Altın Katılım EYF0,043750-0,74
NN Hay. Em. Altın EYF0,026500-0,74
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,042739-0,74
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,042749-0,73
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,042149-0,73
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,047065-0,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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