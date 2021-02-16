Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları
16.02.2021 14:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:50
Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,75 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,75 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013543
|-1,20
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,043800
|-0,78
|VEM Altın Katılım EYF
|0,045482
|-0,75
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045223
|-0,75
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,043750
|-0,74
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026500
|-0,74
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,042739
|-0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,042749
|-0,73
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,042149
|-0,73
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047065
|-0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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