Son dakika haberi! En fazla kaybettiren BES fonları

Gelen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,75 ile "VEM Altın Katılım EYF" oldu.