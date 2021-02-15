En fazla kaybettiren BES fonları
15.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:54
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,69 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,70 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", yüzde 1,69 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,043058
|-1,70
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,026698
|-1,69
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,043065
|-1,69
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,047412
|-1,69
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,042147
|-1,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,044373
|-1,68
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040335
|-1,66
|VEM Altın Katılım EYF
|0,045826
|-1,65
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,045563
|-1,64
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,044077
|-1,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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