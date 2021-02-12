BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

12.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:49
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0260040,06Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0341790,04AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0260040,06
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0341790,04
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0243420,04
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0767150,04
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0640460,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0100640,12
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100090,07
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0100560,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0457721,55
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0569521,24
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0580011,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0987670,50
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0352350,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,0394310,66
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1073110,22
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0332290,19
Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF0,0424250,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katılım Katkı EYF0,0117200,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0484220,27
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0684460,26
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0271410,13
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0211050,10
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0297340,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0739720,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0722700,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0659780,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0731820,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0237510,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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