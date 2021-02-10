BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,031295-0,11Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,078812-0,10Anadolu Hayat Em.