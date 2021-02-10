BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

10.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:44
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,031295-0,11Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,078812-0,10Anadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,031295-0,11
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,078812-0,10
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,052420-0,10
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,021088-0,09
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,074454-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,062232-0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013714-0,33
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,020516-0,24
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021248-0,17
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,020402-0,13
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,021335-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040614-0,23
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028224-0,23
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018582-0,04
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,039348-0,04
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,032575-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Selami Şahin İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 15:56:46. #1.14#
title