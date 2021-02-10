BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
10.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 10.02.2021 15:44
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,031295-0,11Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,078812-0,10Anadolu Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031295
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078812
|-0,10
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052420
|-0,10
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021088
|-0,09
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,074454
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062232
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013714
|-0,33
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020516
|-0,24
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021248
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020402
|-0,13
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,021335
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040614
|-0,23
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028224
|-0,23
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018582
|-0,04
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,039348
|-0,04
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,032575
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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