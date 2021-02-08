BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

08.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:38
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0824280,27Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0376250,25Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0824280,27
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0376250,25
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0500450,25
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0795610,25
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0524480,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0619830,28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,0212510,22
Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF0,0461710,21
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0205380,20
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0221220,19
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0213330,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0229980,10
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0210100,10
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0134120,10
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0185400,03
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0296540,02
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0318710,14
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0738440,13
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0730510,13
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0721450,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0680920,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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