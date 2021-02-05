BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
05.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:06
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,0259270,14Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,025927
|0,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011225
|0,10
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045944
|0,08
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035064
|0,08
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065247
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018447
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034821
|0,55
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,041106
|0,39
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,173165
|0,38
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,109149
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,108610
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020614
|0,61
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF
|0,098800
|0,25
|Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF
|0,080681
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032633
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020387
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,020424
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,067329
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,047573
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023568
|0,07
|VEM Katılım Standart EYF
|0,032738
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071928
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,072955
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023679
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025989
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,073746
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
Haber Yorumları
500