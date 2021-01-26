BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

26.01.2021 14:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:50
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0520770,15Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0209780,15Garanti Em. Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0520770,15
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,0209780,15
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0538450,15
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0208070,14
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0834610,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0614771,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1299800,58
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0328010,61
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0141090,56
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,1076410,55
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0206350,43
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0275820,43
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0403570,67
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0280550,67
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0391890,35
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0325140,33
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0232150,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0677130,06
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF0,0719290,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0235750,06
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0759300,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0316900,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 14:50:06. #1.16#
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