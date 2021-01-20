En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

20.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:49
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,13 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,13 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0336121,41
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0829031,36
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0577081,13
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0324031,09
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1297811,02
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279670,87
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0402430,84
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0682560,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0481320,79
VEM Hisse Senedi EYF0,1116330,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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