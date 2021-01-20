En fazla kazandıran BES fonları
20.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:49
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,13 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 1,36 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,13 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,033612
|1,41
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,082903
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057708
|1,13
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032403
|1,09
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,129781
|1,02
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027967
|0,87
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040243
|0,84
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068256
|0,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048132
|0,79
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,111633
|0,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500