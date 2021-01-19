En fazla kazandıran BES fonları
19.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:19
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,59 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,56 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,29 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,59 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 2,56 ile "Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057064
|3,29
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,153053
|2,59
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,175332
|2,56
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,092519
|2,56
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,198568
|2,56
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,059907
|2,42
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,110980
|2,42
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,110502
|2,42
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,162946
|2,40
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,121773
|2,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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