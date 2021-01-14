BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

14.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:05
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099458-0,82Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071970-0,29Garanti Em. Hay. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099458-0,82
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071970-0,29
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,072769-0,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,052275-0,23
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,052824-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,046323-0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014030-0,69
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032425-0,38
VEM Birinci Değişken EYF0,047135-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,074712-0,11
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF0,024548-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,028124-0,26
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026886-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,046455-0,79
NN Hay. Em. Altın EYF0,028786-0,79
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,051099-0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,047776-0,78
VEM Altın Katılım EYF0,049379-0,77
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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