BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
14.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:05
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,099458-0,82Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,071970-0,29Garanti Em. Hay. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,099458
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,071970
|-0,29
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,072769
|-0,24
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,052275
|-0,23
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,052824
|-0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,046323
|-0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014030
|-0,69
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032425
|-0,38
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,047135
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,074712
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF
|0,024548
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028124
|-0,26
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026886
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046455
|-0,79
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028786
|-0,79
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,051099
|-0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,047776
|-0,78
|VEM Altın Katılım EYF
|0,049379
|-0,77
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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