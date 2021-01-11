Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

11.01.2021 14:07 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:10
Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0639631,00Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137280,99Fiba Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0639631,00
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137280,99
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0716390,98
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0998990,95
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1216080,93
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0182830,94
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0218190,49
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0457192,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0581612,42
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0526782,20
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1095492,00
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1091041,99
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1027351,85
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0323411,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1300081,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1838821,79
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0892861,40
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0465601,37
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0659701,32
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0392391,23
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0272371,22
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0277271,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0482630,11
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0439090,10
NN Hay. Em. Altın EYF0,0290840,08
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0147490,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0468770,07
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0729510,12
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0712860,12
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0234200,12
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0721610,12
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0672590,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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