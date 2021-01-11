Son dakika haberleri... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0639631,00Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0137280,99Fiba Em.