En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.