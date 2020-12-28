En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

28.12.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:33
En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,44 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 1,40 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 1,05 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,048943-1,44
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,048000-1,40
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,052915-1,05
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047747-0,96
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,046733-0,95
VEM Altın Katılım EYF0,051290-0,93
ZEM Altın Katılım EYF0,049271-0,92
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,045068-0,90
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051023-0,90
NN Hay. Em. Altın EYF0,029812-0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:50:35. #1.15#
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