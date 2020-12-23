En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 4,09 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF", yüzde 4,05 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 4,03 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.