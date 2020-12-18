Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

18.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:17
Son dakika! En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0499441,54
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0439440,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0625430,97
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0534420,83
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0277850,81
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0337280,79
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1713810,79
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0287290,78
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0290610,75
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0997180,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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