En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,61 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.