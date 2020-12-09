En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

En fazla kazandıran BES fonları

09.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:18
En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,61 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 1,61 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0750641,66
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1249741,61
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,1312561,52
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0794741,52
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1705631,52
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,1505901,52
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0463911,47
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0487811,43
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0523121,43
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0542041,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
Kasımda fiyatı en fazla artan ürün domates oldu
Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Yargıtay, sağlıkçıların nöbet ücretinin fazla mesai ve hafta tatili ücretinden mahsup edilmesinin önüne geçti
Yargıtay, sağlıkçıların nöbet ücretinin fazla mesai ve hafta tatili ücretinden mahsup edilmesinin önüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Tisserand Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kazandıran BES fonları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 15:18:41. #1.14#
title