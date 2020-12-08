BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

08.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,080400-0,28Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,080400-0,28
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,036685-0,27
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,077791-0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,020742-0,23
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,062205-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,020566-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,071870-2,12
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,047522-0,93
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,046574-0,26
VEM Hisse Senedi EYF0,094683-0,12
ZEM Hisse Senedi EYF0,025140-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019601-0,97
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,019895-0,49
VEM Katkı EYF0,019251-0,47
HEM Katkı EYF0,019057-0,47
VEM Dinamik Değişken EYF0,071105-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,013198-0,18
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,028772-0,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021790-0,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027929-0,09
VEM Katılım Standart EYF0,030916-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,051576-0,20
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,015135-0,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,015925-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,049843-0,13
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,048214-0,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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