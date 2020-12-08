BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
08.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:17
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,080400-0,28Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,080400
|-0,28
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036685
|-0,27
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077791
|-0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020742
|-0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062205
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,020566
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,071870
|-2,12
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,047522
|-0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,046574
|-0,26
|VEM Hisse Senedi EYF
|0,094683
|-0,12
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,025140
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019601
|-0,97
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019895
|-0,49
|VEM Katkı EYF
|0,019251
|-0,47
|HEM Katkı EYF
|0,019057
|-0,47
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,071105
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013198
|-0,18
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,028772
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021790
|-0,13
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,027929
|-0,09
|VEM Katılım Standart EYF
|0,030916
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051576
|-0,20
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015135
|-0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,015925
|-0,15
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049843
|-0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048214
|-0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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